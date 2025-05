Professora é agredida por aluno em escola estadual de BH Agressão ocorreu após pedido para aguardar intervalo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h30 ) twitter

Professora é agredida por aluno em escola estadual de BH

Uma professora do ensino médio foi agredida por um aluno em uma escola estadual de Belo Horizonte (MG). O incidente ocorreu quando a educadora solicitou que o estudante aguardasse o intervalo para ir ao banheiro. Imagens mostram o aluno empurrando a professora, que caiu no corredor. A Secretaria de Estado da Educação informou que a Polícia Militar e a família do estudante foram acionadas. O caso será investigado pela Superintendência Regional de Ensino, responsável pela unidade escolar.

Assista em vídeo - Professora é agredida por aluno em escola estadual de BH

