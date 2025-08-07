Quadrilha de roubo a farmácias é desmantelada em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 27 anos suspeito de roubar farmácias.
O grupo criminoso foca em medicamentos caros, como canetas para emagrecimento.
Mais de mil roubos desse tipo foram reportados entre janeiro e maio deste ano.
Expertos sugerem que a polícia use motocicletas para melhorar o combate a esses crimes.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 27 anos suspeito de integrar uma quadrilha que rouba farmácias, focando em medicamentos caros como canetas para emagrecimento. O suspeito teria cometido três roubos em menos de um mês, utilizando motocicletas para facilitar a fuga.
Veja também
Presidente brasileiro busca aliança entre membros dos BRICS
Fala Brasil playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!