Quadrilha de roubo de celulares em São Paulo tem suspeitos soltos Dois suspeitos presos são liberados após audiência de custódia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 11h34 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h34 )

Veja como quadrilha de roubo de celulares monitorava vítimas em SP

Dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubar celulares em São Paulo foram presos, mas liberados após audiência de custódia. A quadrilha atua em áreas movimentadas da cidade, especialmente onde há vida noturna intensa, utilizando motos e um carro prata para facilitar a fuga.

A polícia identificou que o grupo escolhe suas vítimas monitorando o movimento em bairros com muitos bares e restaurantes. Os criminosos abordam as vítimas a pé e fogem com o auxílio de veículos. Pelo menos seis jovens fazem parte da quadrilha, e cinco já foram identificados.

A estratégia do grupo inclui divisão de tarefas, onde alguns membros realizam os roubos, enquanto outros auxiliam na fuga e observação. Os crimes ocorrem principalmente durante a madrugada, entre duas e seis horas da manhã, quando as vítimas, distraídas, aguardam transporte por aplicativo. O carro prata usado nos crimes foi apreendido, mas a soltura dos suspeitos preocupa as autoridades, que continuam as investigações.

A polícia destaca que os criminosos mantêm comunicação constante durante as ações, coordenando os ataques e fugas. As autoridades continuam a agir para desarticular o grupo, que atua desde a adolescência.

Assista em vídeo - Veja como quadrilha de roubo de celulares monitorava vítimas em SP

