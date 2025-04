Batida entre lanchas deixa um morto e 14 feridos na Bahia

Um acidente entre duas lanchas no Morro de São Paulo, na Bahia, deixou um morto e 14 feridos. As vítimas foram levadas ao maior hospital da região, em Valença. Três pessoas estão internadas: Rafael Tavares Brito, com quadro estável e previsão de alta breve; José Roberto Alves Costa, transferido para Salvador devido a uma fratura exposta; e Raimunda, aguardando transferência para um hospital particular. A Marinha do Brasil, junto à Capitania dos Portos, investiga as causas do acidente.



