Quadrilha é presa por clonar sites de hotéis em Pirenópolis (GO) Sete suspeitos aplicaram golpes em turistas com perfis falsos na internet Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 14h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h00 )

Quadrilha de clonagem de sites de hotéis é desmantelada em Goiás

Sete suspeitos foram presos em Goiás por envolvimento em mais de 60 fraudes relacionadas à clonagem de sites de hotéis e pousadas na cidade turística de Pirenópolis. A quadrilha criava perfis falsos para enganar clientes, exigindo pagamento antecipado das diárias.

Os criminosos não só desenvolviam perfis falsos, mas também abriam contas bancárias para movimentar o dinheiro obtido ilegalmente. Utilizando dados pessoais das vítimas, geravam códigos PIX para facilitar as transações financeiras. No último ano, 62 pessoas do Distrito Federal denunciaram ter sido enganadas pelo grupo.

Michelle, uma das vítimas, relatou ter sido enganada após receber vídeos do suposto hotel e efetuar o pagamento. Após a transação, foi bloqueada pelo golpista. As investigações revelaram que os suspeitos usavam o dinheiro adquirido para manter um estilo de vida luxuoso.

Caio, gerente de uma pousada em Pirenópolis, afirmou que os golpes se tornaram tão frequentes que um alerta foi fixado no perfil oficial da empresa. No entanto, devido ao alto investimento em publicidade dos criminosos, seus perfis falsos continuavam a atrair novas vítimas.

Quadrilha de clonagem de sites de hotéis é desmantelada em Goiás

