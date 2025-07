Quadrilha especializada em roubo de canetas emagrecedoras é desmantelada em São Paulo Polícia prende cinco suspeitos e busca outros envolvidos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 15h25 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h25 ) twitter

Quadrilha que rouba canetas emagrecedoras é alvo de operação policial em São Paulo

Cinco pessoas foram presas sob suspeita de participação no roubo de canetas emagrecedoras em uma farmácia de São Paulo. O crime ocorreu às 1h30 da madrugada, quando dois homens armados invadiram o estabelecimento. Imagens de segurança mostram um dos assaltantes ameaçando funcionários com uma arma e exigindo as canetas enquanto o cúmplice carregava mercadorias. A fuga ocorreu em um carro.

A polícia acredita que os detidos são parte de uma quadrilha que atua na capital e no interior do estado, roubando produtos estéticos. As investigações começaram após a apreensão do celular de um dos suspeitos, revelando uma rede organizada com informantes para identificar alvos vulneráveis. Além de vender os produtos online, eles também eram repassados para farmácias menores em bairros afastados.

As autoridades continuam as buscas por outros possíveis membros da organização criminosa.

Assista ao vídeo - Quadrilha que rouba canetas emagrecedoras é alvo de operação policial em São Paulo

