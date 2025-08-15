Quadrilha fraudava devoluções em e-commerce com ajuda de transportadoras

A polícia de São Paulo desmantelou uma quadrilha envolvida em fraudes em uma plataforma online de compras. O grupo fraudava compras de smartphones usando dados falsos e simulava devoluções para obter ressarcimentos indevidos, com a ajuda de cúmplices em empresas de transporte que simulavam até o peso dos aparelhos usando materiais como areia ou metal.
A operação Reembolso foi conduzida pela delegacia de crimes cibernéticos com apoio do DEIC, mobilizando 350 policiais para cumprir mandados em cidades do litoral paulista como São Vicente, Guarujá e Praia Grande, além de Florianópolis. Ao todo, foram detidas 17 pessoas, entre elas sete mulheres. Os detidos enfrentarão acusações por estelionato virtual e associação criminosa enquanto a investigação continua para identificar os líderes do esquema criminoso.
