Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Quadrilha fraudava devoluções em e-commerce com ajuda de transportadoras

Operação Reembolso prende suspeitos de estelionato virtual em São Paulo

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A polícia de São Paulo desmantelou uma quadrilha envolvida em fraudes em uma plataforma online de compras. O grupo fraudava compras de smartphones usando dados falsos e simulava devoluções para obter ressarcimentos indevidos, com a ajuda de cúmplices em empresas de transporte que simulavam até o peso dos aparelhos usando materiais como areia ou metal.

A operação Reembolso foi conduzida pela delegacia de crimes cibernéticos com apoio do DEIC, mobilizando 350 policiais para cumprir mandados em cidades do litoral paulista como São Vicente, Guarujá e Praia Grande, além de Florianópolis. Ao todo, foram detidas 17 pessoas, entre elas sete mulheres. Os detidos enfrentarão acusações por estelionato virtual e associação criminosa enquanto a investigação continua para identificar os líderes do esquema criminoso.

Veja também


Rogério e mais dois homens fugiram para uma área de mata e seguem foragidos

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.