Neste sábado (8), no Dia Internacional das Mulheres, Joyce Moreno apresenta ‘Brasileiras Canções Femininas’ no Blue Note São Paulo , celebrando o universo feminino com canções como "Essa Mulher" e "Mulheres do Brasil".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!