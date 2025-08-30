Qual é a Boa? Confira a agenda cultural de São Paulo, Rio e Belo Horizonte
Eventos musicais variados prometem agitar o fim de semana nas capitais
A agenda cultural deste fim de semana no Brasil está repleta de eventos imperdíveis. Em São Paulo, Sidney Magal retorna com seu Baile do Magal neste sábado (30), às 22h, no Tokyo Marine Hall. O show inclui grandes sucessos e um repertório internacional exclusivo para animar o público.
Ainda na capital paulista, o pianista Dhang Thay Son abre a quarta edição do Festival Chopin no domingo (31) às 18h na Sala São Paulo. Conhecido por ser o primeiro asiático a vencer um prestigiado concurso em Varsóvia em 1980, Thay Son participa da série que apoia jovens pianistas globalmente.
Para os amantes de samba, acontece hoje às 14h a maior roda de samba da cidade: Quatro Cantos. A quadra da Escola de Samba Uirapuru da Mooca será palco para quatro grupos vindos de diferentes regiões paulistanas.
Em Belo Horizonte, os fãs dos Paralamas do Sucesso podem comemorar os 40 anos da banda com um show especial neste sábado às 21h no Befly Hall. Clássicos inesquecíveis estão garantidos no repertório.
No Rio de Janeiro, Andrew Donalds se apresenta hoje às 20h no Blue Note Rio com uma performance acústica intimista recheada de sucessos mundiais. No domingo, é a vez do músico Tuto Ferraz lançar seu novo disco também no Blue Note Rio às 19h. A noite promete misturar improviso e brasilidade ao jazz contemporâneo.
