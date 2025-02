Qual é a Boa? Confira a programação cultural deste fim de semana

A cantora Patricia Marx apresenta show em que revisita 40 anos de carreira. No repertório estão os maiores sucessos e novas interpretações de clássicos de compositores que ela já gravou. O espetáculo acontece neste sábado (22) à noite, em São Paulo. Claudette King, filha do lendário B.B. King, retorna ao Brasil após uma bem-sucedida turnê pela América Latina. Ela apresenta canções autorais e emocionantes em homenagem ao pai. É neste domingo (23), também em São Paulo. Acompanhe a programação completa!



