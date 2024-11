Qual é A Boa? Dionne Warwick faz apresentação única em São Paulo

Dionne Warwick, cinco vezes vencedora do Grammy, vem para são paulo em única apresentação. Ela chega ao Brasil logo depois de ser homenageada no hall da fama do Rock´n Roll, nos Estados Unidos. O show acontece neste sábado (26), às 21h, no Vibra São Paulo. No Rio de Janeiro, quem gosta de show de ilusionismo pode curtir a dupla Henry e Klauss. Eles são considerados os maiores ilusionistas da América Latina e prometem uma jornada cheia de tecnologia e interatividade.