Qual é a Boa? Fábio Júnior chega a São Paulo com a turnê ‘Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos’

Neste sábado (14), o cantor Fábio Júnior chega a São Paulo com a turnê ‘Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos’. O projeto é uma leitura da carreira cheia de sucessos do cantor. É às 22h, no Tokio Marine Hall. Marcella Muniz estrela ‘Água Fresca Para As Flores’, uma peça inspirada no sucesso mundial, que retrata a vida da zeladora de um cemitério. É uma história que trata de diversos temas comoventes e importantes. A temporada vai até o dia 29 de junho, com sessões aos sábados e domingos, às 18h, no Teatro UOL, em São Paulo. Confira essas e outras atrações pelo Brasil!



