Qual é a Boa? Festival no Ibirapuera recebe Vitor Kley, Barão Vermelho e artistas internacionais

Chegou a hora de saber o que tem de bom acontecendo pelo Brasil neste final de semana. O guitarrista Kiko Loureiro traz para São Paulo a turnê "Theory Of Mind Tour". O músico é um dos guitarristas mais famosos do mundo e promete entregar momentos únicos ao público. É neste sábado (7), às 22h, no Tokio Marine Hall. Também na capital paulista, o Parque Ibirapuera recebe o festival "Best of Blues and Rock 2025" e reúne ícones nacionais como Vitor Kley e Barão Vermelho, além de artistas internacionais, como Dave Matthews Band. Apresentações a partir das 14h30. Confira na programação!



