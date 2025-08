Qual é a Boa? Marisa Orth e Miguel Falabella estrelam a peça 'Fica Comigo Esta Noite'

Chegou a hora de saber o que tem de bom acontecendo pelo Brasil na agenda cultural do Fala Brasil. Neste sábado (2), tem shows da banda Magic e Lagum em São Paulo. No teatro, quem se destaca é Marisa Orth e Miguel Falabella, que estrelam a peça 'Fica Comigo Esta Noite', em cartaz até o dia 14 de setembro no Teatro Bradesco. E Maiara e Maraisa desembarcam em Porto Alegre (RS) neste domingo (3).



