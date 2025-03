Qual é a Boa? Musical famoso da Broadway estreia no Brasil com Miguel Falabella no elenco

Neste sábado (15), a banda britânica Simply Red celebra 40 anos de carreira com um show que promete ser inesquecível. Os fãs poderão ouvir sucesso da banda desde 1985. A apresentação será no Allianz Parque, em São Paulo. Já Julia Vargas retorna ao palco com um show dançante, onde interpreta sucessos de Rita Lee, Caetano Veloso e Chico César. É neste domingo (16), no Blue Note do Rio de Janeiro. Nesta semana, o musical ‘Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do Fórum’, estreou no Brasil. Miguel Falabella estrela o clássico da Broadway, com apresentações em São Paulo de quinta a domingo até o mês de junho.



