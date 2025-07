Qual é a Boa? Negra Li apresenta ao vivo o show que marca uma nova fase na carreira

Chegou a hora de saber o que tem de bom acontecendo pelo Brasil na agenda cultural do Fala Brasil. O cantor Lobão está de volta com uma apresentação intimista e acolhedora: o show “Luau Indoor”, que combina música e boas histórias. É neste sábado (26), em duas sessões, no Blue Note SP, na capital paulista. Após o lançamento do aguardado álbum, Negra Li apresenta ao vivo o show que marca uma nova fase da carreira, com repertório inédito e emocionante. Também é neste sábado, às 21h, na Casa Natura Musical, em São Paulo. No Rio de Janeiro, Ivan Lins comemora 80 anos revisitando uma carreira repleta de sucessos, no Vivo Rio, também neste sábado.



