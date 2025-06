Qual é a Boa? Paulinho da Viola é destaque da programação cultural em São Paulo

Paulinho da Viola sobe ao palco com seu espetáculo Quando o Samba Chama às 21h30 deste sábado (28), no espaço Unimed, em São Paulo. O Festival Turá ocorre no auditório Ibirapuera, com apresentações a partir das 14h de artistas como Raça Negra e Só Pra Contrariar. A exposição "Volta ao Mundo" oferece uma experiência imersiva no Museu da Imaginação, explorando feitos da civilização. No Rio de Janeiro , o cantor Ritchie traz o show "A Vida Continua" ao Vivo Rio às 21h. Em Salvador, Raquel Reis apresenta seu novo álbum na Concha Acústica às 19h, marcando uma nova fase em sua carreira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!