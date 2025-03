Qual é a Boa? Programação cultural tem tributo a Elton John e homenagem a Tim Maia

Neste final de semana, Mizinho Carvalho fará um tributo a Elton John no Teatro J. Safra em São Paulo . A comédia "Uma ideia genial", sobre um casal em busca de um apartamento, está em cartaz hoje e amanhã no Teatro Procopio Ferreira, juntamente com o espetáculo "Piratas da Terra do Nunca", que encanta com aventura e números aéreos. "Toc Toc", uma divertida peça sobre Transtorno Obsessivo Compulsivo, será exibida no Teatro das Artes. Em Belo Horizonte, Nando Reis apresentará seus sucessos gratuitamente no Parque das Mangabeiras. No Rio de Janeiro , a Banda do Síndico homenageia Tim Maia no Blue Note Rio amanhã.



