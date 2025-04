Qual é a Boa? The Smyths Experience traz o maior tributo ao grupo britânico em São Paulo

Está na hora de saber o que acontece de bom pelo brasil na nossa agenda cultural. Em São Paulo, a The Smyths Experience traz o maior tributo ao grupo britânico. É no Tokio Marine Hall, neste sábado (12). No domingo (13), Flávio Venturini também chega na capital paulista, com a turnê 'Minha História'. A dupla sertaneja Henrique & Juliano promete um show imperdível em Curitiba (PR), neste sábado (12). Veja!



