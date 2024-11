Qual é a Boa? Titãs e Eric Clapton são destaques do fim de semana

A banda Titãs neste sábado (28) às 22h, no Espaço Unimed, em São Paulo. O show inclui canções do álbum "Olho Furta Cor" e clássicos da banda. A turnê mundial de Eric Clapton também ocorre na capital paulista neste fim de semana com apresentações hoje no Vibra São Paulo e amanhã no Allianz Parque. Em Porto Alegre, a banda Tributo a Tim Maia se apresenta neste sábado. O cantor irlandês Niall Horan fará um show no domingo, às 20h30, no Rio de Janeiro.