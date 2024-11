São Paulo recebe concerto do Grupo Camerata Jovem do Rio de Janeiro neste sábado (16)

O Theatro São Pedro recebe, neste sábado (16), o grupo Camerata Jovem do Rio de Janeiro, que realiza pela primeira vez um concerto para celebrar as culturas brasileira e latino-americana. Já "Pooh - O Musical" faz a alegria da criançada em apresentações no Teatro Villa Lobos até 24 de novembro. Na cidade maravilhosa, Seu Jorge é uma das atrações do Festival Arena Jockey 2024. Acompanhe no quadro Qual É a Boa?