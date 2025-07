Qualidade do ar em capitais brasileiras atinge níveis alarmantes Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte e São Paulo enfrentam poluição perigosa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 12h42 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Qualidade do ar em quatro capitais brasileiras é considerada perigosa

Quatro capitais brasileiras estão enfrentando níveis perigosos de qualidade do ar: Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte e São Paulo. Em São Paulo, a situação é crítica não apenas na capital, mas também na região metropolitana e Baixada Santista. Durante a tarde de ontem, apenas uma área teve qualidade de ar moderada, enquanto o restante foi considerado ruim ou em alerta. A combinação de poluição com baixa umidade contribuiu para essa situação preocupante, que vai contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

Assista ao vídeo - Qualidade do ar em quatro capitais brasileiras é considerada perigosa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!