Médica agredida pelo namorado em São Paulo permanece internada

Uma médica está internada em estado grave após ser agredida pelo namorado, um fisiculturista. A vítima foi levada inconsciente ao hospital pela Polícia Militar e apresenta diversas lesões no rosto. O incidente ocorreu em um prédio na região de Moema e foi registrado por câmeras de segurança. O agressor fugiu com o carro da companheira e foi encontrado no litoral paulista, onde foi preso em flagrante.



