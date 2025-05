Queda de avião médico no Chile deixa seis mortos Aeronave desapareceu em região montanhosa próxima a Santiago Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 13h48 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h48 ) twitter

Avião médico cai e deixa seis mortos no Chile

Seis pessoas morreram após a queda de um avião médico no Chile. A aeronave transportava quatro passageiros e dois pilotos quando perdeu contato com a torre de controle e desapareceu em uma área montanhosa perto de Santiago. Equipes de resgate buscaram durante toda a madrugada e confirmaram que não houve sobreviventes. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

