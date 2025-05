Homem que foi feito refém após ter casa invadida por criminosos revela momentos de terror

No estado de São Paulo , mais de 500 casas foram invadidas por criminosos neste ano. Um homem, vítima de uma dessas invasões, foi abordado por três criminosos ao sair para o trabalho e mantido refém por cerca de 40 minutos até a chegada da polícia. Especialistas alertam sobre os efeitos do estresse pós-traumático em vítimas desse tipo de crime.



