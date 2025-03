Queda de passarela causa caos na Rodovia Anchieta com 30 km de congestionamento Motoristas enfrentam dificuldades há mais de 12 horas na rodovia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 14h33 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h33 ) twitter

Queda de passarela causa caos na Rodovia Anchieta e gera mais de 30 km de congestionamento

A queda de uma passarela sobre a Rodovia Anchieta em São Paulo gerou um congestionamento de quase 30 quilômetros, afetando motoristas por mais de 12 horas. Caminhões pesados, que só podem usar a Anchieta, enfrentam dificuldades, enquanto veículos leves foram redirecionados para a rodovia dos Imigrantes.

A estrutura foi derrubada por uma carreta que colidiu com a passarela, bloqueando ambas as pistas. Mais de 60 profissionais trabalham na remoção dos escombros para liberar a via. A pista norte já foi parcialmente liberada com inversão de mão, mas a pista sul continua interditada.

Motoristas relatam falta de assistência e preocupação com segurança durante a espera prolongada. Além disso, a comunidade local que usava a passarela para atravessar a rodovia foi impactada. A prefeitura de Cubatão está acompanhando a situação, mas ainda não há previsão para a construção de uma nova passarela.

