Recém-nascido sofre queimaduras graves em hospital no Espírito Santo

Recém-nascido sofre queimaduras em incubadora no Espírito Santo

Um bebê com dois dias de vida sofreu queimaduras no pé após ser colocado em uma incubadora no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra (ES). A família afirmou que o recém-nascido nasceu saudável e foi levado à incubadora para regular sua temperatura corporal. Segundo relatos familiares, uma enfermeira colocou algodão aquecido dentro da meia do bebê, resultando nas queimaduras severas.

O incidente deixou a meia e a roupa do bebê queimadas, com um forte odor de queimado persistente. A família expressou preocupação sobre quando poderão levar o bebê para casa. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo iniciou uma investigação para avaliar a conduta da profissional envolvida. Em paralelo, o hospital lamentou o ocorrido e instaurou um processo interno para apurar os detalhes do caso.

