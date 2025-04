Reconstituição do caso Vitória usa tecnologia avançada em Cajamar Simulação busca esclarecer se Maicol Santos agiu sozinho no crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h00 ) twitter

Reconstituição do caso Vitória vai usar tecnologia 3D para desvendar mistério

A polícia realiza uma reconstituição do caso de Vitória em Cajamar, utilizando tecnologia avançada como drones e scanner 3D. A simulação visa esclarecer se Vitória foi morta dentro do carro de Maicol Santos e se ele teve ajuda de cúmplices. Figurantes com características semelhantes aos envolvidos participam da reconstituição. A família de Vitória acompanha todo o processo enquanto o inquérito está em fase final de conclusão.

