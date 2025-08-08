Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Relógio digital explode em casa na China; câmeras registram

Dispositivo infantil liberou fumaça, mas ninguém se feriu

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Na China, um relógio digital de uma criança explodiu dentro de uma residência, espalhando faíscas e fumaça pelo ambiente. O incidente foi registrado por câmeras de segurança, e felizmente ninguém estava no local no momento da explosão. O pai da criança mencionou que o dispositivo foi comprado há cerca de um ano e nunca apresentou problemas antes.

Veja também


Caso no Distrito Federal e operação policial marcam aniversário da lei Maria da Penha

Fala Brasil playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.