Relógio digital explode em casa na China; câmeras registram

Na China, um relógio digital de uma criança explodiu dentro de uma residência, espalhando faíscas e fumaça pelo ambiente. O incidente foi registrado por câmeras de segurança, e felizmente ninguém estava no local no momento da explosão. O pai da criança mencionou que o dispositivo foi comprado há cerca de um ano e nunca apresentou problemas antes.
