Remédio que custa até R$ 7 milhões será oferecido gratuitamente pelo SUS Medicação chamada Zolgensma é usada no tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal do tipo 1

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 10h58 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h58 ) twitter

