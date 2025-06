Resgate do corpo de Juliana Marins no Monte Rinjani expõe riscos do turismo de aventura Tragédia no vulcão indonésio levanta questões sobre segurança em trilhas

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 14h02 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share