Resultado de perícia que analisa se sangue no carro de Maicol é de Vitória sai até quarta (19) Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/03/2025 - 11h08 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h04 )

A investigação sobre a morte da jovem Vitória Regina de Souza avança com a expectativa de que os exames periciais sejam divulgados até esta quarta-feira (19). A polícia busca identificar o sangue encontrado no porta-malas do carro de Maicol dos Santos, o principal suspeito, e na casa onde a adolescente teria sido mantida em cativeiro. O corpo foi localizado em uma área de mata em Cajamar em 5 de março Pesquisas no celular de Maicol indicam intenções criminosas, como métodos para cortar o pescoço de uma pessoa.

