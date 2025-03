Roberto Carlos inicia cruzeiro 'Além do Horizonte' com shows pelo litoral brasileiro O Rei retorna ao mar após dois anos com apresentações emocionantes e convidados especiais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 14h02 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h02 ) twitter

Roberto Carlos inicia cruzeiro 'Além do Horizonte' com shows no litoral brasileiro

Roberto Carlos embarcou no cruzeiro ‘Além do Horizonte’ a partir do Porto de Santos, após dois anos longe dos palcos marítimos. Durante a viagem pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, ele realizará três shows. O cruzeiro conta com cerca de 1500 cabines e mais de 3 mil tripulantes. Entre os convidados está o humorista Tom Cavalcante, que também se apresentará durante a viagem. Fãs aguardavam ansiosamente por essa experiência única no mar.

