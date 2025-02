Romance no ar! Edu Ribeiro relembra noivado, e fãs elogiam: ‘Casalzão’ Seguidores vibraram com a lembrança do apresentador do Fala Brasil e encheram o perfil de comentários; vem ver! Fala Brasil|Do R7 20/02/2025 - 13h30 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edu Ribeiro comemora aniversário de noivado com Kátia Santin e fãs reagem Reprodução/Instagram

Quinta de #TBT e muita saudade! Em um post romântico e cheio de amor, o âncora do Fala Brasil, Edu Ribeiro, relembrou momentos do seu noivado com sua esposa, Kátia Santin.

Com uma foto do casal juntinho, Edu comemorou nas redes sociais: “Florença. Itália. 7 anos de noivado!”.

Nos comentários, os fãs do jornalista reagiram: “Lindo casal! Adorável”. Outro seguidor escreveu: “Parabéns para esse baita casalzão!”.

E em outro comentário, uma internauta afirmou: “Palavras mágicas: discernimento, paciência, amor e humildade! O amor vence, sempre”.

‌



Confira a publicação:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.