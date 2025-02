Saiba como Péricles emagreceu 40 kg sem procedimentos cirúrgicos ou medicamentos Conheça também, Rosicler, uma terapeuta que pesava quase 120 kg e hoje tem uma vida mais saudável Fala Brasil|Do R7 28/01/2025 - 17h13 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h13 ) twitter

O cantor de pagode impressionou a web ao aparecer 40 kg mais magro Reprodução/RECORD

Sem remédios ou procedimentos cirúrgicos: o cantor Péricles mostra foco e força de vontade para emagrecer e inspira fãs. O cantor de pagode optou por um processo que, embora não seja tão rápido, traz bons resultados e não é invasivo e de altos riscos. Por meio de exercícios físicos e uma dieta balanceada e saudável, ele perdeu cerca de 40 kg.

A equipe do Fala Brasil conversou com um médico endocrinologista, João Aguiar, que explicou um pouco sobre o processo de emagrecimento no organismo do ser humano: “Conforme você vai perdendo peso, o seu corpo compensa reduzindo seu gasto energético, aumentando a sua fome. E, às vezes, esse peso estabiliza e a pessoa volta a ganhar.”

Ele também ressalta a importância do acompanhamento médico, e a necessidade de uma mudança na rotina para que o processo seja saudável e eficaz: “É muito importante o acompanhamento mesmo que você não esteja fazendo uso de nenhum medicamento. A mudança de estilo de vida e a dieta são os pilares do tratamento para emagrecimento”.

Assim como Péricles, a terapeuta Rosicler Rodrigues Candeo também perdeu peso sem recorrer a medicamentos ou bariátrica. Ela perdeu 57 kg e conta o que a motivou a deixar para trás os 117 kg que pesava até então: “Eu comecei a fazer melhores escolhas das minhas emoções, manter atenção plena na minha vida diária, tomar melhores decisões... Foi aí que consegui emagrecer 57kg sem cirurgia, sem medicação.”

Confira a reportagem completa abaixo:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40 e, aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.