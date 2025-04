Sangue de Vitória é encontrado em casa e carro de Maicol Santos Maicol é suspeito de crime em Cajamar; exames reforçam acusação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 14h29 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h29 ) twitter

Caso Vitória: laudos constatam presença de sangue da vítima na casa de Maicol

A perícia do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística encontrou sangue de Vitória Souza na batente da porta do banheiro da casa e no carro de Maicol Santos. A polícia considera Maicol como único suspeito do crime ocorrido em fevereiro deste ano em Cajamar, região metropolitana de São Paulo.

As evidências reforçam as acusações contra Maicol, detido temporariamente desde 8 de março por suspeita de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A reconstituição do crime está marcada para 24 de abril, sem a presença dele. Além disso, um psiquiatra forense avaliará o perfil comportamental do suspeito. A defesa ainda não se pronunciou sobre as novas descobertas.

