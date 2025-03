São Paulo registra primeiro caso de nova variante do vírus Mpox Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 09/03/2025 - 12h01 ) twitter

São Paulo confirmou o primeiro caso de uma nova variante do vírus Mpox. A paciente, de 29 anos, moradora da região metropolitana, está em isolamento no hospital após ter contato com um parente que veio da República Democrática do Congo, onde há um surto da doença. Os sintomas, como febre, dores musculares, de garganta e manifestações na pele, começaram há três semanas. Os médicos alertam que a transmissão ocorre pelo contato direto com lesões ou fluidos corporais infectados. A mulher segue em recuperação.

