São Paulo tem previsão de temporais e clima abafado nesta semana Temperaturas variam entre 20ºC e 29ºC nesta segunda-feira (24), com possibilidade de chuvas fortes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 10h51 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h51 )

São Paulo inicia semana com previsão de tempo abafado e pancadas de chuva

A capital paulista enfrenta uma semana com previsão de clima quente e chuvas intensas. As temperaturas devem oscilar entre 20ºC e 29ºC, com a possibilidade de fortes pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e o início da noite.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas emitiu um alerta para potenciais alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas. A combinação do calor com a umidade favorece a instabilidade climática, aumentando o risco de temporais. As condições se repetirão ao longo da semana, com a formação de áreas instáveis devido à interação entre o calor e a brisa marítima.

