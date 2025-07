Senadores brasileiros buscam negociar tarifas nos EUA Mauro Vieira tenta diálogo comercial durante conferência da ONU Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 12h05 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h05 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O presidente dos EUA implementou novas tarifas sobre importações de todos os países na última sexta-feira.

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, busca negociar tarifas durante conferência da ONU em Nova York.

O Brasil é um dos países mais afetados pelas novas tarifas americanas.

Oito senadores brasileiros estão em Washington para dialogar com autoridades e discutir soluções na Câmara de Comércio dos EUA.

Senadores brasileiros estão nos EUA para tentar negociar tarifaço

O presidente dos Estados Unidos confirmou que as novas tarifas vão começar a valer na sexta-feira (1º), durante reunião na Escócia com Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia. Foi reduzida a tarifa sobre produtos europeus exportados para os EUA, de 30% para 15%. Este acordo foi descrito por Trump como o maior já feito. Nos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que participa de uma conferência da ONU em Nova York, se ofereceu para negociar o tarifaço em Washington se houver um negociador disponível.

