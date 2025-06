Sete suspeitos são presos por golpe milionário em jogadores de futebol Quadrilha usava documentos falsos para desviar dinheiro de contas bancárias Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 14h21 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h21 ) twitter

Sete indivíduos foram detidos em uma operação policial realizada no Paraná, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas, suspeitos de integrar um esquema que desviava dinheiro de jogadores de futebol. A quadrilha utilizava documentos falsificados para abrir contas bancárias online e solicitar a portabilidade de contas reais, prejudicando financeiramente os atletas.

Entre as vítimas estão Gabigol, do Flamengo, que teve um prejuízo de R$ 800 mil. A polícia conseguiu recuperar R$ 135 mil e o restante já foi devolvido aos jogadores. Os suspeitos, incluindo o líder do grupo preso em Curitiba, tiveram celulares e documentos falsos apreendidos, que agora serão analisados para identificar possíveis novas vítimas.

Assista ao vídeo - Sete suspeitos são presos por golpe milionário em jogadores de futebol

