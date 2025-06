Policiais resgatam bebê esquecido em carro na Califórnia

Nos Estados Unidos, policiais responderam a uma denúncia anônima de um bebê deixado dentro de um carro. Eles quebraram o vidro do veículo, encontrando a criança no banco de trás em um ambiente de cerca de 43 graus. Não há informações sobre os responsáveis pela criança. O incidente aconteceu na Califórnia.



