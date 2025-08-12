Logo R7.com
Fala Brasil

Sidney Oliveira é preso por esquema de corrupção em SP

Ministério Público investiga manipulação de créditos tributários

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi preso em São Paulo durante uma operação do Ministério Público que visa desmantelar um esquema de corrupção com auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda. Um auditor manipulava processos para facilitar a quitação de créditos tributários em troca de propinas mensais pagas via uma empresa registrada no nome de sua mãe, totalizando mais de R$ 1 bilhão. Até o momento, as defesas dos suspeitos não se manifestaram. Novas informações serão divulgadas em uma coletiva de imprensa agendada para hoje.

