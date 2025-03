SP: jovem é morta pelo marido enquanto dormia Paula Daniele da Silva foi queimada viva após pedir separação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 15h17 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h17 ) twitter

Feminicídio em São Paulo: jovem é queimada viva pelo marido após pedir separação

Paula Daniele da Silva, de 24 anos, foi assassinada em São Paulo pelo marido, Paulo Henrique, após pedir o divórcio. Durante a madrugada, ele jogou gasolina e incendiou Paula enquanto ela dormia. No local estavam presentes a filha do casal, de um ano, e as irmãs de Paula, que inalaram fumaça, mas não se feriram.

O crime ocorreu após um mês de discussões sobre as tentativas de traição de Paulo Henrique. A família acredita que o ato foi premeditado, pois ele já tinha gasolina guardada. Após cometer o crime, Paulo Henrique tentou suicídio ao se jogar contra um carro na rodovia Régis Bittencourt. Ele sobreviveu e foi levado ao hospital para cirurgia.

Paula trabalhava como atendente de caixa em uma padaria há duas semanas e buscava independência financeira para criar a filha sem o apoio do pai.

