Superprodução Neemias estreia com jornada de reconstrução e fé

Saiba tudo sobre a superprodução Neemias, que estreia nesta segunda (7)

A superprodução Neemias estreia hoje na RECORD nesta segunda-feira (7), narrando a história de um servo determinado a reconstruir Jerusalém e reviver a fé judaica. A série retrata desafios espirituais e políticos enfrentados por Neemias, um judeu fiel em busca da restauração de sua cidade natal.

Desde a infância até seu serviço no palácio persa, Neemias enfrenta preconceitos, mas mantém sua fé firme. Com o apoio do herdeiro do trono persa, ele busca realizar seu sonho de reconstruir Jerusalém após a devastação causada pela invasão babilônica.

Apesar do suporte do rei persa, Neemias enfrenta oposição de adversários como Sambalá, governador samaritano, e seu estrategista Titobias. Eles temem o ressurgimento de Jerusalém como uma potência regional. A missão de Neemias abrange não apenas a reconstrução física dos muros, mas também a revitalização da identidade religiosa do povo.

A série conta com participações especiais de personagens bíblicos como Esther e Mordecai, enriquecendo o enredo com elementos tradicionais. Gravada no Marrocos, promete cativar espectadores com sua mensagem inspiradora.

Assista em vídeo - Saiba tudo sobre a superprodução Neemias, que estreia nesta segunda (7)

