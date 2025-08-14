Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Surto de botulismo em food truck na Itália deixa mortos

Duas pessoas morreram e outras foram hospitalizadas em Diamante

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Surto de botulismo em Diamante, Itália, resulta em duas mortes.
  • 14 pessoas foram hospitalizadas após consumir sanduíches em um food truck.
  • Vítimas: Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara da Cunto, de 45 anos.
  • Autoridades fecharam o food truck e retiraram pães industrializados do mercado como medida de precaução.

 

Na cidade de Diamante, região da Calábria, Itália, um surto de botulismo resultou na morte de duas pessoas e hospitalização de outras 14. As vítimas consumiram sanduíches de linguiça com vegetais vendidos em um food truck local.

Luigi Di Sarno, músico de 52 anos, e Tamara D’Acunto, de 45 anos, foram identificados como as vítimas fatais. Os sintomas surgiram entre 24 e 48 horas após o consumo dos alimentos contaminados. O botulismo é uma infecção grave que pode causar dificuldades respiratórias e paralisia.

A vigilância sanitária fechou o estabelecimento e investiga o proprietário, que afirmou ter adquirido ingredientes já comprometidos. Como precaução, autoridades italianas retiraram pães industrializados dos mercados em todo o país para prevenir novos casos.

Veja também


Três pessoas foram presas durante a ação em delegacia da zona leste da cidade

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.