Surto de botulismo em food truck na Itália deixa mortos

Surto de botulismo em Diamante, Itália, resulta em duas mortes.
14 pessoas foram hospitalizadas após consumir sanduíches em um food truck.
Vítimas: Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara da Cunto, de 45 anos.
Autoridades fecharam o food truck e retiraram pães industrializados do mercado como medida de precaução.
Na cidade de Diamante, região da Calábria, Itália, um surto de botulismo resultou na morte de duas pessoas e hospitalização de outras 14. As vítimas consumiram sanduíches de linguiça com vegetais vendidos em um food truck local.
Luigi Di Sarno, músico de 52 anos, e Tamara D’Acunto, de 45 anos, foram identificados como as vítimas fatais. Os sintomas surgiram entre 24 e 48 horas após o consumo dos alimentos contaminados. O botulismo é uma infecção grave que pode causar dificuldades respiratórias e paralisia.
A vigilância sanitária fechou o estabelecimento e investiga o proprietário, que afirmou ter adquirido ingredientes já comprometidos. Como precaução, autoridades italianas retiraram pães industrializados dos mercados em todo o país para prevenir novos casos.
