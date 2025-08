Tempestades alagam metrô de Nova York e afetam estados vizinhos Chuvas intensas causam transtornos em Nova Jersey, Pensilvânia e Maryland Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h16 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h16 ) twitter

Fortes chuvas alagam metrô de Nova York

Fortes tempestades atingiram Nova York, resultando em alagamentos significativos nas linhas de metrô, complicando a mobilidade dos passageiros. Em Nova Jersey, as linhas de trem também enfrentaram inundações. Os estados vizinhos, Pensilvânia e Maryland, foram igualmente afetados pelo mau tempo, com uma fatalidade registrada em Maryland. A previsão do tempo indica que as chuvas continuarão nos próximos dias, mantendo a região em estado de atenção.

