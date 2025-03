Temporal em São Paulo derruba árvores e mata taxista Chuvas intensas causam estragos na capital paulista Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 14h24 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saiba quem era o taxista que morreu durante temporal em SP

Uma forte tempestade atingiu São Paulo, resultando na queda de cerca de 300 árvores e causando a morte do taxista Elton de Oliveira, de 44 anos, após uma árvore cair sobre seu carro no centro da cidade. O acidente levou à interdição do local e gerou transtornos significativos.

Além das quedas de árvores no centro, outras regiões como a zona oeste e leste também foram afetadas. Em uma estação de metrô, infiltrações transformaram o local em uma cascata sem comprometer a operação. Na zona leste, goteiras foram causadas pelo entupimento de calhas em uma estação de trem.

A tempestade provocou interrupções no fornecimento de energia em diversos bairros. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de novos temporais nos próximos dias. Equipes da prefeitura continuam trabalhando para avaliar riscos de novas quedas e minimizar danos causados pelo evento climático extremo.

Assista em vídeo - Saiba quem era o taxista que morreu durante temporal em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!