Terremoto de grande magnitude atinge Kamchatka, Rússia Tremor de 8,8 graus gera alertas de tsunami no Oceano Pacífico Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h22 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h22 )

Entenda como o terremoto na Rússia se formou

Um terremoto de magnitude 8,8 na escala Richter abalou a Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia. Este evento gerou alertas de tsunami em várias regiões do Oceano Pacífico e é considerado o maior desde o tremor que atingiu o Japão em 2011. O recente terremoto agora divide a quinta posição entre os maiores já registrados com o evento ocorrido no Chile em 2010.

A região onde ocorreu o tremor é conhecida por sua localização geológica estratégica, onde placas tectônicas se encontram frequentemente. Movimentos bruscos dessas placas são responsáveis por desencadear grandes ondas conhecidas como tsunamis, que podem atravessar oceanos rapidamente.

Assista ao vídeo - Entenda como o terremoto na Rússia se formou

