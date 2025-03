Testes mostram como computador amorteceu tiro e salvou vida de vítima de assalto em SP Bala atingiu computador antes de ferir vítima nas costas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 12h58 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h58 ) twitter

Veja como computador amorteceu tiro e salvou vida de homem durante assalto em São Paulo

Em São Paulo, um motociclista sobreviveu a um assalto graças ao notebook que carregava na mochila, que amorteceu o impacto de um tiro antes que ele fosse ferido nas costas. Câmeras de segurança registraram o ataque envolvendo cinco criminosos que abordaram a vítima usando bicicletas. O homem, de 35 anos, foi socorrido e passou por cirurgia após o incidente.

Testes realizados com um revólver calibre 38, uma pistola 380 e uma pistola 9mm demonstraram como o material resistente do notebook foi crucial para a proteção do motociclista. A polícia localizou a moto da vítima em Osasco e as bicicletas usadas pelos suspeitos, mas ainda trabalha na identificação dos envolvidos no crime.

