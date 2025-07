Tragédia na BR-153 em Goiás deixa cinco mortos e quinze feridos Corpos das vítimas serão levados ao Pará; acidente envolveu estudantes da UFPA Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 13h49 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h49 ) twitter

Saiba quem são as vítimas do acidente com ônibus na BR-153

Um grave acidente ocorreu na BR-153, próximo à divisa de Goiás com Tocantins, resultando na morte de cinco pessoas. O grupo viajava para um congresso em Goiânia quando um caminhão invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o micro-ônibus.

O acidente deixou quinze pessoas feridas, três delas em estado gravíssimo. Os corpos das vítimas foram identificados no Instituto Médico Legal de Porangatu e serão transportados para o Pará. Amigos no Pará lamentaram as perdas, recordando momentos felizes com as vítimas. Victor, um dos sobreviventes, descreveu a cena como aterrorizante.

Os sobreviventes estão recebendo apoio na Universidade Estadual de Goiás em Porangatu enquanto enfrentam este momento difícil.

